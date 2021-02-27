Названа приоритетная версия взрыва газа в Нижнем Новгороде

Причиной взрыва в пристройке к жилому дому в Нижнем Новгороде могло стать возгорание газа после разгерметизация трубы газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

В сообщении уточняется, что во время аварийно-спасательных работ было обнаружено разрушение тела трубы газопровода, который эксплуатируется ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», проходящего в 50-метровой зоне от поврежденного помещения.

«Сформирована комиссия, приступившая к расследованию технических причин аварии. Приоритетно проверяется версия о возгорании газа после разгерметизации трубы газопровода», - рассказали в ведомстве.

Взрыв в кафе в пристройке к 12-этажному дому произошел утром в пятницу, 26 февраля. Из-за последующего пожара пришлось провести эвакуацию жильцов дома. Травмы в результате инцидента получили три человека. Одну пострадавшую спасатели достали из-под завалов: у женщины 35% ожогов поверхности тела, ее жизни сейчас ничего не угрожает.