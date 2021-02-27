Портрет опасного просителя: психолог назвал людей, которым нельзя давать деньги в долг

Перед тем, как давать свои деньги в долг, нужно быть уверенным, что их вернут. Это важная часть финансовой грамотности, рассказал психолог Дмитрий Синарев.

По мнению специалиста, существуют три категории людей, которым крайне опасно оказывать подобную услугу - это живущие «мимо денег», хронические неудачники и «денежные маньяки».

К первой категории, сказал Синарев агентству «Прайм», относятся люди, которые живут только идеями и замыслами. Они, по словам психолога, стараются делать вид, что деньги неважны, поэтому не имеют никаких материальных благ, но охотно занимают.

К хроническим неудачникам относятся нытики. Психолог утверждает, что у таких людей постоянно нет средств, а взятые деньги они, скорее всего, вернут только частично.

«Денежные маньяки», наоборот, знают, как обращаться со сбережениями. Зачастую они инвестируют, копят. А в долг берут лишь ради собственной выгоды.

Психолог подчеркнул, что к своим финансам нужно относиться с уважением и понимать, когда отданные деньги можно будет снова вернуть назад.