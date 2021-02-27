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РПЦ поддержала отмену опроса по памятнику на Лубянке

Анна Назайкина
13:45 27.02.2021
Как сообщалось ранее, 55% проголосовали за Александра Невского и 45% за Феликса Дзержинского.
РПЦ поддержала отмену опроса по памятнику на Лубянке
© Фото: Igor Sinitsynimage, BROKER, Globallookpress
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Московский патриархат поддержал решение столичных властей остановить голосование по поводу установки памятника на Лубянской площади. Наиболее верный выход из ситуации - не ставить в этом месте памятник и сохранить площадь в настоящем виде, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Промежуточные итоги голосования со всей очевидностью продемонстрировали, что сформулированный таким образом вопрос по поводу памятника на Лубянской площади раскалывает общество. И это невозможно игнорировать. В подобных ситуациях Церковь всегда занимала и занимает евангельскую - миротворческую, объединяющую - позицию. Наше общество сегодня остро нуждается в единстве и объединяющих символах», - заявил он в Telegram-канале.

По его словам, принятое мэром Москвы Сергеем Собяниным решение остановить голосование «совершенно правильно».

Напомним, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади стартовало 25 февраля, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Ожидалось, что оно будет продолжаться до 5 марта, однако 26 февраля в своем блоге Собянин предложил не устанавливать памятник, поскольку 55% проголосовали за Невского и 45% за Дзержинского. Всего в голосовании приняли участие почти 320 тысяч человек.

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