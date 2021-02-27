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Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Виктория Ивашечкина
13:46 27.02.2021
В обновленный перечень включены машины таких марок как Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford.
Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
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Минпромторг РФ увеличил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, на 87 моделей. Отмечается, что повышенный транспортный налог должны будут платить владельцы авто стоимостью от 3 миллионов рублей. При этом коэффициент зависит от стоимости машины и года ее выпуска.

Так, владельцы машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны выплатить транспортный налог с коэффициентом 1,1, пока с момента выпуска машины прошло не более трех лет.

Владельцы машин дороже 5 миллионов рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, а на автомобили дороже 10 миллионов рублей - в тройном. Полный перечень из 1387 автомобилей опубликован на сайте Минпромторга. 

В обновленный перечень включены автомобили таких марок как Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford.

В октябре прошлого года в Минпромторге рассказали о запланированном обновлении списка легковых автомобилей, облагаемых налогом на роскошь.

Эксперты уточнили, что ведомство не ставит цель специально увеличить или уменьшить количество позиций перечня машин.

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