Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг РФ увеличил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, на 87 моделей. Отмечается, что повышенный транспортный налог должны будут платить владельцы авто стоимостью от 3 миллионов рублей. При этом коэффициент зависит от стоимости машины и года ее выпуска.
Так, владельцы машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны выплатить транспортный налог с коэффициентом 1,1, пока с момента выпуска машины прошло не более трех лет.
Владельцы машин дороже 5 миллионов рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, а на автомобили дороже 10 миллионов рублей - в тройном. Полный перечень из 1387 автомобилей опубликован на сайте Минпромторга.
В обновленный перечень включены автомобили таких марок как Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford.
В октябре прошлого года в Минпромторге рассказали о запланированном обновлении списка легковых автомобилей, облагаемых налогом на роскошь.
Эксперты уточнили, что ведомство не ставит цель специально увеличить или уменьшить количество позиций перечня машин.