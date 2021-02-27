Кабмин РФ выделил средства на выплаты врачам, борющимся с COVID-19
Российское правительство одобрило выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам, которые работают с больными COVID-19.
Соответствующий проект распоряжения был подготовлен для осуществления выплат в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».
Указом предусмотрены единовременные страховые выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, которые регулярно работают с COVID-пациентами, сообщается на сайте кабмина.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах военнослужащим за работу с COVID-19. Для получения выплаты претендующие должны или быть медицинскими работниками, оказывающими помощь больным COVID-19, или же транспортировать инфицированных или лиц с подозрением на инфекцию в места оказания этой помощи.