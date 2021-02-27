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Кабмин РФ выделил средства на выплаты врачам, борющимся с COVID-19

Виктория Ивашечкина
13:18 27.02.2021
Соответствующим указом предусмотрены единовременные страховые выплаты, в частности, среднему и младшему медперсоналу.
Кабмин РФ выделил средства на выплаты врачам, борющимся с COVID-19
© Фото: Ольга Соколова, Global Look Press
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Российское правительство одобрило выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам, которые работают с больными COVID-19.

Соответствующий проект распоряжения был подготовлен для осуществления выплат в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».

Указом предусмотрены единовременные страховые выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, которые регулярно работают с COVID-пациентами, сообщается на сайте кабмина. 

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах военнослужащим за работу с COVID-19. Для получения выплаты претендующие должны или быть медицинскими работниками, оказывающими помощь больным COVID-19, или же транспортировать инфицированных или лиц с подозрением на инфекцию в места оказания этой помощи.

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