В стране и мире Коронавирус Кабмин РФ выделил средства на выплаты врачам, борющимся с COVID-19 Виктория Ивашечкина Соответствующим указом предусмотрены единовременные страховые выплаты, в частности, среднему и младшему медперсоналу. © Фото: Ольга Соколова, Global Look Press Читайте нас на: Российское правительство одобрило выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам, которые работают с больными COVID-19. Соответствующий проект распоряжения был подготовлен для осуществления выплат в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников». Указом предусмотрены единовременные страховые выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, которые регулярно работают с COVID-пациентами, сообщается на сайте кабмина. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах военнослужащим за работу с COVID-19. Для получения выплаты претендующие должны или быть медицинскими работниками, оказывающими помощь больным COVID-19, или же транспортировать инфицированных или лиц с подозрением на инфекцию в места оказания этой помощи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика