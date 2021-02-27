Пресс-секретарь «Машины времени» рассказал о состоянии Дитковского

Пресс-секретарь групп «Машина времени» и «Браво» Антон Чернин рассказал о состоянии избитого музыканта Александра Дитковского. По его словам, артист сейчас готовится к операции.

«Насколько можно нормально (чувствует себя - ред.). Готовится к операции, она где-то в понедельник-вторник должна быть», - сообщил Чернин «Звезде».

Несколько хулиганов избили Дитковского в центре Москвы в четверг, 25 февраля. Музыкант находится в больнице, у него диагностировали перелом лицевой кости. Ранее СМИ рассказали, что после нападения на Дитковского столичная полиция возбудила два уголовных дела.