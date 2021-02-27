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Названы четыре заболевания, которые связаны с тяжелой формой COVID-19

Виктория Ивашечкина
12:08 27.02.2021
Специалисты также напомнили, что одним из главных факторов риска является возраст заболевшего.
Названы четыре заболевания, которые связаны с тяжелой формой COVID-19
© Фото: Bai Xueqi, XinHua, Globallookpress
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Американские ученые заявили, что ожирение, гипертония, диабет или сердечная недостаточность серьезно влияют на риск попасть в больницу при COVID-19.

Специалисты использовали специальный способ для оценки количества и пропорций госпитализаций, которых можно было бы предотвратить в США. В том случае, если бы жители страны не страдали от вышеперечисленных кардиометаболических состояний.

Ученые проанализировали более 900 тысяч случаев госпитализации пациентов с COVID-19. При этом из них 30% были связаны с ожирением, еще 26% - с гипертонией, 21% - с диабетом, 12% - с сердечной недостаточностью.

По мнению ученых, избежать попадания в больницу на 11% можно было при помощи снижения распространенности каждого из этих заболеваний на 10%. Об этом сказано в исследовании Journal of the American Heart Association исследовании. 

Одним из главных факторов риска стал и возраст заболевшего. В 8% случаев госпитализировали пациентов с диабетом, чей возраст был меньше 50 лет. Люди старше 65 лет попадали в больницу в 29% случаев

Ранее российские ученые назвали категории людей, которым грозит тяжелая форма COVID-19. По словам специалистов, тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система.

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