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В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Виктория Ивашечкина
12:49 27.02.2021
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,2
© Фото: Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает, что сейсмологами было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2 в субботу, 27 февраля, в Исландии.

Уточняется, что эпицентр находился в 268 км к юго-востоку от Рейкьявика. Очаг залегал на глубине 5 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

По словам специалистов, за последние сутки в регионе зафиксировали еще несколько подземных толчков магнитудой от 3,0 до 5,0.

Несколькими днями ранее на курильском острове Шикотан произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные точки были зарегистрированы приблизительно в 0.23 по местному времени в 48 километрах на юг от села Крабозаводское.

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