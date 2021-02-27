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В Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт»

Анна Назайкина
11:58 27.02.2021
В данный момент активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек, сообщила Ракова.
В Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт»
© Фото: Hauke-Christian Dittrich, dpa, Globallookpress
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В Москве первые участники исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» начали получать прививку. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек», - рассказала Ракова.

Как сообщила вице-мэр, любой человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний может стать добровольцем. В исследовании не смогут принять участие люди, у которых наблюдается течение COVID-19 в настоящий момент или в прошлом, антитела к коронавирусу, пройденная вакцинация или любая другая прививка, сделанная в течение 30 дней, ОРВИ, тяжелая аллергия на лекарственные препараты или вакцины. Ракова добавила, что в исследовании вакцины не рекомендуется участвовать людям с тяжелыми хронические заболевания. Кроме того, добровольцами не смогут стать беременные или кормящие женщины.

 «Предполагается, что эта вакцина будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ, и уже при первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител. "Спутник Лайт" в сочетании со "Спутником V" даст больше возможностей для вакцинации», - заявила Ракова.
 

Как сообщила вице-мэр, в исследовании будут применяться такие цифровые наработки,  как электронные протоколы осмотра, мобильное приложение «Дневник добровольца» и телемедицинский центр.

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