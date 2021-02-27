На Украине оппозиционный телеканал закрыли спустя час после начала вещания

На Украине новый оппозиционный телеканал «Первый независимый» прекратил свое вещание всего через час после начала. Немедленно отключить его потребовала у операторов Служба безопасности.

Новый канал создали журналисты трех ранее закрытых компаний «112 Украина», News One и ZIK. Несмотря на то, что трансляция по кабельному телевидению была остановлена, канал продолжает работать в Интернете.

Украинская партия «Оппозиционная платформа - за жизнь» на своем сайте призвала привлечь всех причастных к блокировке телеканала к уголовной ответственности.

В феврале президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против трех вышеуказанных телеканалах. На пять лет каналам запретили вещание, приостановили сроки действия лицензии, заблокировали активы и ограничили торговые операции. По мнению представителей телеканалов, речь идет о политической расправе с неугодными власти СМИ.