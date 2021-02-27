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Эксперт назвал слова, которые нельзя говорить телефонным мошенникам

Анна Назайкина
11:08 27.02.2021
При любых подозрительных звонках специалист посоветовал сразу класть трубку.
Эксперт назвал слова, которые нельзя говорить телефонным мошенникам
© Фото: NordWood Themes, Unsplash
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Чтобы противостоять ловушкам телефонных мошенников, необходимо задавать уточняющие вопросы, которые застанут собеседника врасплох. Об этом RT рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Александр Власов.

«Надо задавать уточняющие вопросы: "Как это произошло? Что случилось?"», — рассказал специалист.

Также Власов считает, что при любых подозрительных звонках нужно сразу класть трубку. 

«Первый по распространенности вид телефонного мошенничества — это звонки из якобы службы безопасности вашего банка с сообщением о списании средств с вашей карты. Как только вам поступает такой звонок, сразу кладите трубку. Если у вас появились сомнения, то позвоните в банк сами», — подчеркнул он.

Кроме того, Власов посоветовал в подобных разговорах вместо слова «да» говорить «слушаю вас» или «алло». На вопрос «Это вы?» эксперт рекомендует отвечать не «я», а «возможно».

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