В стране и мире Эксперт назвал слова, которые нельзя говорить телефонным мошенникам Анна Назайкина При любых подозрительных звонках специалист посоветовал сразу класть трубку. © Фото: NordWood Themes, Unsplash Читайте нас на: Чтобы противостоять ловушкам телефонных мошенников, необходимо задавать уточняющие вопросы, которые застанут собеседника врасплох. Об этом RT рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Александр Власов. «Надо задавать уточняющие вопросы: "Как это произошло? Что случилось?"», — рассказал специалист. Также Власов считает, что при любых подозрительных звонках нужно сразу класть трубку. «Первый по распространенности вид телефонного мошенничества — это звонки из якобы службы безопасности вашего банка с сообщением о списании средств с вашей карты. Как только вам поступает такой звонок, сразу кладите трубку. Если у вас появились сомнения, то позвоните в банк сами», — подчеркнул он. Кроме того, Власов посоветовал в подобных разговорах вместо слова «да» говорить «слушаю вас» или «алло». На вопрос «Это вы?» эксперт рекомендует отвечать не «я», а «возможно». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика