Эксперт назвал слова, которые нельзя говорить телефонным мошенникам
Чтобы противостоять ловушкам телефонных мошенников, необходимо задавать уточняющие вопросы, которые застанут собеседника врасплох. Об этом RT рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Александр Власов.
«Надо задавать уточняющие вопросы: "Как это произошло? Что случилось?"», — рассказал специалист.
Также Власов считает, что при любых подозрительных звонках нужно сразу класть трубку.
«Первый по распространенности вид телефонного мошенничества — это звонки из якобы службы безопасности вашего банка с сообщением о списании средств с вашей карты. Как только вам поступает такой звонок, сразу кладите трубку. Если у вас появились сомнения, то позвоните в банк сами», — подчеркнул он.
Кроме того, Власов посоветовал в подобных разговорах вместо слова «да» говорить «слушаю вас» или «алло». На вопрос «Это вы?» эксперт рекомендует отвечать не «я», а «возможно».