СМИ: после избиения музыканта «Машины времени» возбудили два уголовных дела
Правоохранители ведут поиски нападавших.
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Полиция Москвы возбудила два уголовных дела после избиения музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Отмечается, что расследование начато по фактам преступлений, предусмотренных статьями 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 116 («Побои») УК РФ. Полицейские также ведут поиск нападавших.
Инцидент произошел в центре Москвы в четверг, 25 февраля. Неизвестные окружили автомобиль Дитковского и начали требовать деньги, а после отказа напали на него. У музыканта перелом лицевой кости со смещением, ему предстоит операция.