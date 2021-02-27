В стране и мире СМИ: после избиения музыканта «Машины времени» возбудили два уголовных дела Анна Касаткина Правоохранители ведут поиски нападавших. © Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости Читайте нас на: Полиция Москвы возбудила два уголовных дела после избиения музыканта группы «Машина времени» Александра Дитковского. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Отмечается, что расследование начато по фактам преступлений, предусмотренных статьями 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 116 («Побои») УК РФ. Полицейские также ведут поиск нападавших. Инцидент произошел в центре Москвы в четверг, 25 февраля. Неизвестные окружили автомобиль Дитковского и начали требовать деньги, а после отказа напали на него. У музыканта перелом лицевой кости со смещением, ему предстоит операция. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика