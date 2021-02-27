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Выдачи кредитных карт в России снизились в два раза

Виктория Ивашечкина
11:32 27.02.2021
При этом получившие одобрение от банков россияне забирают кредитки рекордными темпами.
Выдачи кредитных карт в России снизились в два раза
© Фото: Gerd Altmann, Pixabay
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В январе текущего года российские банки ужесточили одобрение кредитных карт до многолетнего минимума. Положительный ответ был дан лишь по 28% всех заявок. В итоге количество выданных карт сократилось вдвое.

При этом получившие одобрение от банков россияне забирают карты рекордными темпами. Более того, по данным экспертов, в январе число выданных кредиток сократилось на 45% по сравнению с декабрем и на 17% по сравнению с январем 2020 года, передает РИА Новости.

Средний лимит по кредитным картам немного подрос - на 0,6%, однако, это не смогло поддержать объем выдач, который упал за месяц на 43%. По мнению экспертов, снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: сезонностью, а также консервативными подходами кредиторов.

Подчеркивается, что показатель по одобрению кредиток в январе является минимальным уровнем за несколько лет. При этом уровень конверсии одобренных заявок в выданную карту за год увеличился с 36% до рекордных 59%.

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