Выдачи кредитных карт в России снизились в два раза

В январе текущего года российские банки ужесточили одобрение кредитных карт до многолетнего минимума. Положительный ответ был дан лишь по 28% всех заявок. В итоге количество выданных карт сократилось вдвое.

При этом получившие одобрение от банков россияне забирают карты рекордными темпами. Более того, по данным экспертов, в январе число выданных кредиток сократилось на 45% по сравнению с декабрем и на 17% по сравнению с январем 2020 года, передает РИА Новости.

Средний лимит по кредитным картам немного подрос - на 0,6%, однако, это не смогло поддержать объем выдач, который упал за месяц на 43%. По мнению экспертов, снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: сезонностью, а также консервативными подходами кредиторов.

Подчеркивается, что показатель по одобрению кредиток в январе является минимальным уровнем за несколько лет. При этом уровень конверсии одобренных заявок в выданную карту за год увеличился с 36% до рекордных 59%.