В России за сутки выявили 11 534 новых случая COVID-19

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 11 534 новых случаев COVID-19 в 85 регионах, причем у 11,6% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса за сутки удалось 16 020 россиянам, скончались - 439.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 1 825 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 951 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 558. Наименьшее число заболевших за сутки - в Магаданской области (4), в Тыве (4), в Еврейском автономном округе (2) и на Чукотке (1).

Напомним, что накануне сообщалось об 11 086 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 4 234 720 случаев. За весь период зафиксировано 85 743 летальных исхода, выздоровели 3 799 406 человек.