Врач рассказала, кому нельзя есть сырые овощи

Сырые овощи противопоказаны людям с эрозивной или язвенной болезнью желудочно-кишечного тракта в период обострения. Об этом заявила диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева.

При наличии таких заболеваний следует употреблять только тушеные, отварные, запеченные овощи и фрукты, уточнила она.

Сырая капуста может вызвать вздутие живота и при отсутствии каких-либо патологий в организме, в приготовленном же виде этот эффект снижается, отметила Бурляева. В то же время при тепловой обработке этого овоща разрушается витамин С.

В некоторых овощах полезные вещества лучше усваиваются именно в приготовленном виде. Например, это относится к ликопину, который способствует снижению риска онкологии.

«Всасывание этого вещества в кишечнике улучшается при тепловой обработке пищи, содержащей ликопин, в присутствии жиров. Можно предположить, что, если томаты с маслом подвергать термической обработке, то ликопин будет усваиваться лучше», - пояснила врач «Российской газете».

В то же время не стоит нагревать овощ слишком сильно - так, при температуре более 100 градусов в течение 30 минут количество ликопина снижается на 40%.