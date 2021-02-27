«Заменят бумажный бланк»: эксперт прокомментировала сообщения о введении трудовых книжек нового образца

Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова прокомментировала «Звезде» сообщения СМИ о том, что в 2023 году по инициативе Минтруда в России могут быть введены трудовые книжки нового образца.

«В России с этого года идет разделение на категории. То есть, часть людей останутся с бумажными трудовыми книжками, но на всех теперь будут в обязательном порядке заведены и электронные книжки в ПФР. То есть, у кого-то будет только электронная книжка, а у кого-то плюсом и бумажная», - объяснила специалист.

По ее словам, Минтруд предлагает заменить как раз бумажный бланк трудовой книжки, то есть, выпустить новый. В ведомстве хотят увеличить в документе количество разделов. В них будут публиковаться дополнительные сведения о сотруднике. Другими словами, Минтруд планирует обновлять сам нормативный акт, касающийся книжек.

Ранее сообщалось, что при оформлении трудовой книжки нового образца будут вносить ФИО, дату рождения работника, а также образование, профессию, специальность.

В документ нового образца, как пишут СМИ, планируют внести сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу и об увольнении.