Правительство РФ упростило правила сдачи ГИА для выпускников 2021 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году, сообщается на сайте Правительства России. Так, выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. Как уточняется, данное решение принято с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

«В частности, в этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике»,- говорится в сообщении кабмина.

Выпускникам 11-х классов, не планирующим поступление в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

«Выпускников, которые собираются учиться в вузах, ждут ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов единого государственного экзамена по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно»,- сообщили в Правительстве.

Кроме того, отдельные правила будут действовать для детей с инвалидностью, оканчивающих 11-й класс. Для получения аттестата им потребуется сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку.

Как отмечается, этим же постановлением премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпросвещения и Рособрнадзору до 29 марта корректировку правовых актов с учетом новых особенностей.