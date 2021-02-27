Легендарный Porsche Марадоны выставили на аукцион

Принадлежавшую Диего Марадоне редкую версию Porsche выставили на аукцион. Торги состоятся на следующей неделе, лот оценили в 170 000 фунтов стерлингов (17 657 460 рублей).

Знаменитый кабриолет был сделан на заказ в 1992 году, когда Марадона выступал в испанской «Севилье». Под капотом - 250 лошадиных сил, что позволяет ему развивать скорость до 260 километров в час. Именно за рулем этой машины футболиста поймали на превышении скорости - Марадона разогнался до 178 километров в час.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.