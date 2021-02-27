Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Синоптик предупредил о грядущем похолодании в Москве

Виктория Ивашечкина
10:00 27.02.2021
Евгений Тишковец также рассказал, что минувшая ночь в столице была самой теплой за всю зиму, столбики термометров не опускались ниже +2,2 градусов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде», что Москву вслед за резким потеплением ожидает новая волна похолодания.

«После вчерашней оттепели на Европейской территории России было зафиксировано как минимум 11 абсолютных температурных максимумов за всю метеоисторию. Сегодня ситуация начинает меняться», - подчеркнул синоптик.

Он напомнил, что минувшая ночь в Москве была самой теплой за всю зиму, столбики термометров не опускались ниже +2,2 градусов.

«В настоящий момент в утренние часы субботы на территорию Центральной части России начинает прорываться холодный атмосферный фронт. Освобождается путь более студеному воздуху. Днем станет холоднее, чем ночью», - отметил Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, температура в столице понизится до минус 1-3 градусов, в Подмосковье от 0 до минус 5 градусов. Также ожидаются кратковременные снегопады. Гололед, по словам Тишковца, будет толщиной в несколько миллиметров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:28 В стране и мире
СМИ: в России могут появиться трудовые книжки нового образца
04:17 В стране и мире
Видео
В Уругвае заявили о готовности закупать российский «Спутник V»
03:50 Армия
Видео
Отрезать пути отступления и ликвидировать «боевиков»: кадры российско-сирийских учений в Тартусе
02:30 В стране и мире
«Будьте осторожны»: Байден обратился к Ирану с предупреждением
01:05 В стране и мире
«В течение недель, а не месяцев»: США пообещали новые санкции против России
Популярное
Популярное
Названы худшие способы укрепления иммунитета
Медики рассказали, как отличить заболевание почек от обычной боли в спине
Объявлена окончательная причина гибели динозавров
СМИ узнали, как США скрыли от правосудия тысячи бывших сторонников Адольфа Гитлера
Видео
«В тельняшках и в вечерних платьях»: как прошел ежегодный конкурс красоты «Краса ВДВ»
Видео
Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.