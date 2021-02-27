Синоптик предупредил о грядущем похолодании в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде», что Москву вслед за резким потеплением ожидает новая волна похолодания.

«После вчерашней оттепели на Европейской территории России было зафиксировано как минимум 11 абсолютных температурных максимумов за всю метеоисторию. Сегодня ситуация начинает меняться», - подчеркнул синоптик.

Он напомнил, что минувшая ночь в Москве была самой теплой за всю зиму, столбики термометров не опускались ниже +2,2 градусов.

«В настоящий момент в утренние часы субботы на территорию Центральной части России начинает прорываться холодный атмосферный фронт. Освобождается путь более студеному воздуху. Днем станет холоднее, чем ночью», - отметил Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, температура в столице понизится до минус 1-3 градусов, в Подмосковье от 0 до минус 5 градусов. Также ожидаются кратковременные снегопады. Гололед, по словам Тишковца, будет толщиной в несколько миллиметров.