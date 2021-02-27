Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трихолог рассказал о радикальном методе борьбы с мужским облысением

Тамара Астапенкова
00:49 27.02.2021
По словам Юлии Галлямовой, мужская алопеция связана с генетической предрасположенностью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nick White, moodboard, Globallookpress
Читайте нас на:

Мужчины лысеют, потому что у волосяных фолликул повышенная чувствительность к андрогенам - мужским половым гормонам. Об этом рассказала телеканалу «Звезда» дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

«Мужчины лысеют только потому, что им генетически достались такие волосяные фолликулы, которые чувствительны к андрогенам. У женщин тоже есть андрогенная алопеция, но она не так выражена, потому что соотношение гормонов другое. У дам действуют еще женские половые гормоны - эстрогены», - пояснила врач.

Она рассказала, что существует радикальный метод, который способен сохранить мужчинам волосы.

«Это антиандрогены, которые понижают чувствительность волосяных фолликул.  Но они оказывают общее воздействие. Это снижение либидо, потенции, сперматогинез  и тд. Мужчины, как правило, отказываются от такого лечения», - рассказала трихолог.

Галлямова уточнила, что во всем мире разрешены лекарства для лечения андрогенной  алопеции. Особенно широко они применяются в Европе.

«Но я считаю, что это вредит общему здоровью мужчины, влияет на его предстательную железу. И соответственно борясь с природой, она ему может ответить другими какими-то явлениями», - рассказала врач.

Она добавила, что данный вопрос широко обсуждается в научных кругах. На данный момент существует много методов наружного лечения, которые могут улучшить густоту волос. Но с природой пока бороться не научились, отметила Галлямова. И уточнила, что полностью вылечить андрогенную алопецию у мужчин нельзя, только пересадкой волос.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:30 Армия
Видео
Александр Фомин посетил Пансион воспитанниц Минобороны
01:05 В стране и мире
«В течение недель, а не месяцев»: США пообещали новые санкции против России
20:49 В стране и мире
Видео
Собянин остановил голосование по вопросу памятника на Лубянке
21:24 В стране и мире
В Пентагоне раскрыли детали авиаудара в Сирии
14:22 В стране и мире
Видео
Лавров рассказал, что США предупредили РФ об ударе по Сирии за несколько минут
Популярное
Популярное
Названы худшие способы укрепления иммунитета
Медики рассказали, как отличить заболевание почек от обычной боли в спине
Объявлена окончательная причина гибели динозавров
СМИ узнали, как США скрыли от правосудия тысячи бывших сторонников Адольфа Гитлера
Видео
«В тельняшках и в вечерних платьях»: как прошел ежегодный конкурс красоты «Краса ВДВ»
Видео
Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.