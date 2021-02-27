Трихолог рассказал о радикальном методе борьбы с мужским облысением

Мужчины лысеют, потому что у волосяных фолликул повышенная чувствительность к андрогенам - мужским половым гормонам. Об этом рассказала телеканалу «Звезда» дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

«Мужчины лысеют только потому, что им генетически достались такие волосяные фолликулы, которые чувствительны к андрогенам. У женщин тоже есть андрогенная алопеция, но она не так выражена, потому что соотношение гормонов другое. У дам действуют еще женские половые гормоны - эстрогены», - пояснила врач.

Она рассказала, что существует радикальный метод, который способен сохранить мужчинам волосы.

«Это антиандрогены, которые понижают чувствительность волосяных фолликул. Но они оказывают общее воздействие. Это снижение либидо, потенции, сперматогинез и тд. Мужчины, как правило, отказываются от такого лечения», - рассказала трихолог.

Галлямова уточнила, что во всем мире разрешены лекарства для лечения андрогенной алопеции. Особенно широко они применяются в Европе.

«Но я считаю, что это вредит общему здоровью мужчины, влияет на его предстательную железу. И соответственно борясь с природой, она ему может ответить другими какими-то явлениями», - рассказала врач.

Она добавила, что данный вопрос широко обсуждается в научных кругах. На данный момент существует много методов наружного лечения, которые могут улучшить густоту волос. Но с природой пока бороться не научились, отметила Галлямова. И уточнила, что полностью вылечить андрогенную алопецию у мужчин нельзя, только пересадкой волос.