Мужчина поджег себя на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы мужчина устроил самоподжог. На помощь ему пришли сотрудники Росгвардии, которые патрулировали район.

«Росгвардейцам удалось быстро погасить пламя, после чего они вызвали экипаж скорой помощи, которому передали пострадавшего», - сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.

По данным Telegram-канала «112», ЧП произошло около телецентра «Останкино». Отмечается, что после поджога мужчина успел добежать до КПП и попросить о помощи.

СМИ сообщают, что мужчине 45 лет. В настоящее время он находится в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского на аппарате ИВЛ. У пострадавшего зафиксированы ожоги груди и спины 2-3 степени.

Обстоятельства случившегося и мотивы поступка выясняются. На месте происшествия работают следователи.