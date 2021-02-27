В Свердловской области стартовал всероссийский форум «Эстафета поколений»

В период с 25 по 28 февраля 2021 года в Свердловской области, в городах Екатеринбург и Нижний Тагил, будет проходить Всероссийский форум «Эстафета поколений», посвященный вкладу в Великую Победу тружеников тыла.

В работе примут участие порядка 150 представителей ветеранских организаций из 50 регионов России и активистов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», эксперты, почетные гости.

Форум проводится при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе, правительства Свердловской области, Фонда президентских грантов, Общественной палаты Российской Федерации, АО «НПК «Уралвагонзавод», Свердловской железной дороги.

Всероссийский проект «Эстафета поколений» направлен на укрепление системы взаимодействия ветеранских и молодежных общественных организаций через наставническую деятельность.

«Федеральный проект эстафета поколений осуществляется уже пятый год при поддержке Фонда президентских грантов, Общественной палаты РФ и целого ряда ветеранских организаций разной направленности, как ветеранов военной службы, боевых действий и труда. Основная направленность проекта - возрождение наставничества в современных условиях, что соответствует пожеланию президента, высказанного им в Федеральном послании 2018 года», - объяснил Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, координатор Всероссийского проекта «Эстафета поколений» Вячеслав Бочаров.

Проект «Эстафета поколений» реализуется с 2016 года и направлен на поиск новых форм работы по сохранению исторического и трудового наследия страны среди молодого поколения ветеранским сообществом, укрепление связи между поколениями, передачу опыта, возрождение понятия «наставничество», а также содействие в организации текущей деятельности ветеранских объединений силами волонтеров.

В рамках проекта в 2021 году продолжается работа ветеранского сообщества по передаче традиционных российских ценностей молодому поколению через системную постоянную наставническую деятельность, на региональном уровне ведется тиражирование образовательной программы проекта. Традиционно Всероссийский оргкомитет проекта определяет регионы-лидеры по итогам работы ветеранских организаций.

В программе Форума:

- Церемония торжественного открытия и пленарное заседание с участием экспертов федерального уровня

- Панельные дискуссии в рамках углубленного образовательного курса по изучению и сохранению истории малой родины - тыловых регионов и вклада тружеников тыла в Победу, специфике применения полученных знаний в наставнической деятельности, пополнение методической базы ветеранов-наставников

- Конкурс чтецов и патриотической песни, посвященный памяти народного артиста Советского Союза, Героя Труда Российской Федерации Василия Семеновича Ланового

- Финал II всероссийского конкурса на лучшего ветерана-наставника «Опыт. Эстафета. Будущее»