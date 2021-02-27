В стране и мире Названа предварительная причина взрыва в нижегородском кафе Иван Линдеманн Взрыв прогремел в пристройке к дому на Мещерском бульваре, где располагался суши-бар. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Взрыв в Нижнем Новгороде, по предварительной версии, произошел из-за утечки газа. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин. «На самом деле уже можно говорить, что причиной стало не газовое оборудование в соответствующем кафе. И что сейчас приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод», - приводит его слова ТАСС. Эта версия, по словам главы региона, будет проверяться правоохранительными органами. ЧП произошло в пятницу, 26 февраля, в 09.00 в районе станции метро «Стрелка». Взрыв прогремел в пристройке к дому на Мещерском бульваре, где располагался суши-бар. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Волна отнесла припаркованные машины на несколько метров. По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело. Власти ввели режим ЧС на территории Канавинского района Нижнего Новгорода. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика