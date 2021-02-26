В стране и мире Взрыв газа произошел в многоэтажке в Нижнем Новогороде Анна Касаткина На место происшествия выехала оперативная группа МЧС. © Видео: Николай Каретников vk © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Взрыв бытового газа произошел на цокольном этаже девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. «В 9.13 26 февраля поступило сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже в девятиэтажном доме на бульваре Мещерском», - говорится в сообщении. На место происшествия направлена оперативная группа. Подробности происшествия уточняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика