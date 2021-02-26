Взрыв газа произошел в многоэтажке в Нижнем Новогороде
На место происшествия выехала оперативная группа МЧС.
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Взрыв бытового газа произошел на цокольном этаже девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
«В 9.13 26 февраля поступило сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже в девятиэтажном доме на бульваре Мещерском», - говорится в сообщении.
На место происшествия направлена оперативная группа. Подробности происшествия уточняются.