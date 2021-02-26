Опубликованы первые кадры с места взрыва в доме в Нижнем Новгороде
О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
© Видео: Автомобильный Нижний Новгород © Фото: МЧС РФ
В Нижнем Новгороде в здании на Мещерском бульваре, напротив входа в метро произошел взрыв. Ударной волной, как сообщают очевидцы, задело припаркованные автомобили.
«В 9.13 26 февраля поступило сообщение о взрыве бытового газа в пристрое к 12-этажному дому на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода», - говорится в сообщении регионального МЧС.
На место происшествия была направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Нижегородской области. По предварительным данным, взрыв произошел в кафе «Самурай». О пострадавших пока не сообщалось. Подробности произошедшего уточняются.