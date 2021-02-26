Климатологи обнаружили в Арктике катастрофическую «бомбу»

Содержание пресной воды в Северном Ледовитом океане возросло на 40 процентов за последние двадцать лет. К такому выводу пришли сотрудники Вашингтонского университета, Национальной лаборатории Лос-Аламоса и Национального управления океанических и атмосферных исследований, проведя моделировании циркуляции океана воды в Атлантическом океане.

По прогнозам ученых, проникновение пресной воды в Атлантический океан может обернуться катастрофой для глобального климата. Результаты научной работы ее авторы опубликованы в журнале Nature Communications.

Содержание пресной воды увеличивается из-за таяния арктических льдов. По мнению ученых, сейчас она располагается поверх соленой в море Бофорта, где удерживается ветрами. Если ветры ослабнут, пресная вода направится в северную Атлантику, в том числе в море Лабрадор.

Изменение концентрации воды скажется на крупных океанических течениях в Атлантическом океане, а также на циркуляции холодных и теплых вод.

По подсчетам ученых, в море Бофорта сейчас удерживается 23 тысячи кубических километров пресной воды. Как подчеркнули исследователи, точно спрогнозировать воздействие такой пресноводной «бомбы» на Атлантику нельзя, однако стоит ожидать серьезного изменения климата всего Северного полушария.