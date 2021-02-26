Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Климатологи обнаружили в Арктике катастрофическую «бомбу»

Светлана Иванова
09:31 26.02.2021
Ветер удерживает в море Бофорта 23 тысячи кубических километров пресной воды.
Климатологи обнаружили в Арктике катастрофическую «бомбу»
© Фото: Mario Hagen, Pixabay
Читайте нас на:

Содержание пресной воды в Северном Ледовитом океане возросло на 40 процентов за последние двадцать лет. К такому выводу пришли сотрудники Вашингтонского университета, Национальной лаборатории Лос-Аламоса и Национального управления океанических и атмосферных исследований, проведя моделировании циркуляции океана воды в Атлантическом океане.

По прогнозам ученых, проникновение пресной воды в Атлантический океан может обернуться катастрофой для глобального климата. Результаты научной работы ее авторы опубликованы в журнале Nature Communications.

Содержание пресной воды увеличивается из-за таяния арктических льдов. По мнению ученых, сейчас она располагается поверх соленой в море Бофорта, где удерживается ветрами. Если ветры ослабнут, пресная вода направится в северную Атлантику, в том числе в море Лабрадор.

Изменение концентрации воды скажется на крупных океанических течениях в Атлантическом океане, а также на циркуляции холодных и теплых вод.

По подсчетам ученых, в море Бофорта сейчас удерживается 23 тысячи кубических километров пресной воды. Как подчеркнули исследователи, точно спрогнозировать воздействие такой пресноводной «бомбы» на Атлантику нельзя, однако стоит ожидать серьезного изменения климата всего Северного полушария.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:45 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места взрыва в доме в Нижнем Новгороде
08:55 В стране и мире
Видео
Метровые лужи и гололед: как в регионах России сражаются с резкой оттепелью после аномальных морозов
07:55 В стране и мире
Видео
Глава Пентагона раскрыл подробности удара США по Сирии
06:29 В стране и мире
Видео
Страны ЕС планируют разработать единые «COVID-паспорта»
05:25 Армия
Видео
Под защитой «Панциря»: в Ростовской области прошли масштабные учения ПВО
Популярное
Популярное
Видео
«В тельняшках и в вечерних платьях»: как прошел ежегодный конкурс красоты «Краса ВДВ»
Видео
Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине: видео
Названа новая невероятная причина гибели группы Дятлова
Уфолог связал затемненные снимки с Марса с кораблем инопланетян
В Петербурге представили уникальный документ о ранении Пушкина
Орехи назвали спасением от преждевременной смерти
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.