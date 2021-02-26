Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Власти Вьетнама одобрили использование российской вакцины «Спутник V», разработанной в центре имени Гамалеи при участии Минобороны. Идут переговоры о поставке 60 миллионов доз.
К экстренному применению в стране препарат допустило министерство здравоохранения.
«Совет по регистрации лекарственных препаратов министерства здравоохранения согласился одобрить две вакцины против COVID-19. Это вакцина компании Moderna (США) и вакцина ЗАО "Генериум" (Россия)», - говорится в сообщении ведомства.
ЗАО «Генериум» занимается производством вакцины в России. Обсуждается также производство препарата во Вьетнаме по лицензии.
Всего российскую вакцину уже одобрили порядка 40 стран. Ранее сообщалось, что «Спутник V» вошел в тройку самых популярных вакцин против коронавируса в мире.