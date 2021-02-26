В стране и мире Коронавирус Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» Анна Касаткина Всего российский препарат одобрили порядка 40 стран. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Christian Thiele, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Власти Вьетнама одобрили использование российской вакцины «Спутник V», разработанной в центре имени Гамалеи при участии Минобороны. Идут переговоры о поставке 60 миллионов доз. К экстренному применению в стране препарат допустило министерство здравоохранения. «Совет по регистрации лекарственных препаратов министерства здравоохранения согласился одобрить две вакцины против COVID-19. Это вакцина компании Moderna (США) и вакцина ЗАО "Генериум" (Россия)», - говорится в сообщении ведомства. ЗАО «Генериум» занимается производством вакцины в России. Обсуждается также производство препарата во Вьетнаме по лицензии. Всего российскую вакцину уже одобрили порядка 40 стран. Ранее сообщалось, что «Спутник V» вошел в тройку самых популярных вакцин против коронавируса в мире. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика