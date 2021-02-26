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Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Анна Касаткина
09:25 26.02.2021
Всего российский препарат одобрили порядка 40 стран.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Christian Thiele, dpa, Globallookpress
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Власти Вьетнама одобрили использование российской вакцины «Спутник V», разработанной в центре имени Гамалеи при участии Минобороны. Идут переговоры о поставке 60 миллионов доз.

К экстренному применению в стране препарат допустило министерство здравоохранения.

«Совет по регистрации лекарственных препаратов министерства здравоохранения согласился одобрить две вакцины против COVID-19. Это вакцина компании Moderna (США) и вакцина ЗАО "Генериум" (Россия)», - говорится в сообщении ведомства.

ЗАО «Генериум» занимается производством вакцины в России. Обсуждается также производство препарата во Вьетнаме по лицензии.

Всего российскую вакцину уже одобрили порядка 40 стран. Ранее сообщалось, что «Спутник V» вошел в тройку самых популярных вакцин против коронавируса в мире.

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