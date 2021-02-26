СМИ: избитому музыканту «Машины времени» проведут операцию
Неизвестные сломали артисту лицевую кость.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Участнику группы «Машина времени» Александру Дитковскому проведут операцию после нападения в центре Москвы. Об этом он сообщил Telegram-каналу «112».
«Перелом лицевой кости со смещением. Будут готовить к операции», - сказал музыкант.
Операция намечена на начало следующей недели, ожидать ее Дитковский будет в больнице.
Артист назвал нападавших «хулиганьем» и пояснил, что ранее их не встречал. Неизвестные бегали по парковке, окружали машины и вымогали у людей деньги. После отказа Дитковского дать деньги хулиганы набросились на него и избили.
По предварительной информации, нападавших было около пяти человек. Представители музыканта написали заявление в полицию, преступников разыскивают.