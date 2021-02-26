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Метровые лужи и гололед: как в регионах России сражаются с резкой оттепелью после аномальных морозов

Виктория Ивашечкина
Диана Сирази
08:55 26.02.2021
Передвижение по улицам городов напоминает непролазный квест, из которого сложно выйти победителем и не поскользнуться.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве новое погодное бедствие - резкая оттепель обернулась потопом. Поплыл весь город. В нескольких местах лужи глубиной полметра. Даже машины глохнут, а еще и невероятно скользко.

Первое дыхание оказалось уж слишком резким и неожиданным, было - минус 20, стало - плюс 4. Улицы Москвы больше напоминали каналы Венеции, машины не ехали, а плыли.

В городе круглосуточно дежурят 300 аварийных бригад со спецтехникой. Там, где необходимо, они быстро очищают решетки колодцев ливневой канализации. Однако она все равно не справляется с нагрузкой.

Сейчас +3 градуса, синоптики обещают, что станет еще теплее. Снежные завалы тают с невероятной скоростью, превращаясь в реки и гололед по которому невозможно идти. В связи с этим приходится семенить, чтобы не упасть. Передвижение по улицам, как непролазный квест, из которого сложно выйти победителем и не поскользнуться.

Коммунальщики бросают все средства на обработку улиц и очистку крыш, ведь снег скоро вновь превратится в лед. По прогнозам, температурный маятник вновь качнется с плюса на минус.

А на Урале, где несколько дней бушевала снежная буря, сейчас убирают сугробы и устраняют заторы. Гражданским службам помогают военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Экипажи тяжелых бульдозеров на базе артиллерийских тягачей расчищают дороги не только к полигонам и военным городкам. Спецтехника работает и на трассах, связывающих села и деревни с райцентрами.

И пока во многих регионах еще идет снег, в Москве то, что от него осталось. Снежная каша и метровые лужи. Но жителей столицы предупреждают, это всего лишь оттепель. Зима вернется в начале весны – настоящее потепление и твердые +5 придут к нам не раньше середины марта.

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