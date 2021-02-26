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Глава Пентагона раскрыл подробности удара США по Сирии

Анна Касаткина
07:55 26.02.2021
Американские военные провели атаку, опираясь на разведанные иракской стороны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: David B. Gleason, Wikimedia
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США нанесли удар на сирийско-иракской границе, опираясь на данные разведки иракской стороны. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США нанесли удар по зданиям на границе, которые использовались поддерживаемыми Ираном группировками, в том числе «Катаиб Хезболлах»* и «Катаиб Сайид аш-Шухада»*.

«Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели», - цитирует Ллойда РИА Новости.

Министр обороны выразил уверенность в том, что здания использовались тем же шиитским ополчением, что атаковало американских военнослужащих в Ираке. По его словам, американцы «точно знают, куда ударили».

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли удар по приказу президента Джо Байдена.

*«Катаиб Хезболлах», «Катаиб Сайид аш-Шухада» - террористические организации, запрещенные на территории РФ.

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