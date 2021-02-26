Звезда сериала «Воронины» раскрыла зарплаты российских актеров

Российская актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу «Воронины», рассказала в соцсетях о зарплатах актеров театра и кино.

Звезда подчеркнула, что артист, который служит в труппе государственного театра, получает около 25-30 тысяч рублей. Актер театра, участвующий в антрепризе, имеет не заработную плату, ведь ему платят за выход на сцену.

«За один спектакль неузнаваемый актер получит 5-12 тысяч, его узнаваемый коллега 25-50 тысяч», - объяснила Волкова.

По ее словам, гонорар звезды выше, однако это все равно не популярные певицы, которые получают за один концерт полмиллиона-миллион. Артистка также подчеркнула, что во время пандемии залы заполнялись на четверть и актеры получали всего 25% от указанных сумм.

«В кино оплачивается каждая съемочная смена, поэтому актеры ликуют, если их утверждают в многосерийные», - подчеркнула актриса в соцсетях.

Начинающий актер за день съемок получает 3-7 тысячи рублей, узнаваемый — 15-25 тысяч рублей, мега-звезда - около 150-250 тысяч рублей.