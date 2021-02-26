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Страны ЕС планируют разработать единые «COVID-паспорта»

Виктория Ивашечкина
06:29 26.02.2021
В специальной электронной базе предлагают указывать не только данные о прививках, но и результаты тестов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: flickr
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В Евросоюзе все-таки введут так называемые COVID-паспорта. Об этом договорились лидеры стран ЕС на экстренном саммите. Он проходит в режиме видеоконференции. Никакой конкретики пока нет. Слишком много вопросов еще предстоит урегулировать и на это нужно время.

«Нам нужно еще как минимум три месяца для обработки всей технической информации, которую необходимо согласовать. Решение о том, как потенциально можно применять сертификаты о вакцинации, должно решаться на уровне каждой страны. На уровне ЕС он нужен, чтобы гарантировать функционирование единого рынка», - отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюзу предстоит разработать единый стандарт документа и создать электронную базу для проверки подлинности паспортов. В них, кстати, предлагают указывать не только данные о прививках, но и результаты тестов, чтобы была полная информация об иммунитете человека.

Для тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям, тоже будет свой сертификат. Предполагается, что COVID-паспорта станут обязательными для въезда в страны ЕС и передвижения внутри Евросоюза.

Пока же лидеры европейских государств решили сохранить жесткие ограничительные меры, так как угроза распространения коронавируса остается серьезной. Также подчеркивается, что нужно ускорить выдачу разрешений на производство и распространение вакцин.

Ранее сообщалось, что Россия обеспокоена идеей ввести в ЕС COVID-паспорта. Как отмечал замминистра иностранных дел Александр Грушко, если такого рода документы будут создаваться, то нужно учитывать правила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), и любые сертифицированные вакцины, а не только те, которые зарегистрированы в ЕС.

Кстати, Всемирная организация здравоохранения тоже выступает против COVID-паспортов, так как до сих пор нет исчерпывающих данных насколько прививка защищает от заражения.

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