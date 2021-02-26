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Роскосмос допустил создание Российской орбитальной станции

Анна Касаткина
06:33 26.02.2021
Госкорпорация второй раз упомянула РОС в официальных документах.
Роскосмос допустил создание Российской орбитальной станции
© Фото: NASA-Imagery, Pixabay
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Возможность создания Российской орбитальной станции (РОС) упомянула в своих документах госкорпорация «Роскосомос». Информация об этом содержится в техническом задании на опытно-конструкторскую работу об управлении полетом, исследованиях и обеспечении Международной космической станции (МКС) и РОС.

Контракт предусматривает обеспечение управления российским сегментом МКС в период стыковки с лабораторным модулем «Наука» и узловым «Причал». Идея отделения этих модулей и научно-энергетического модуля после 2024 года появилась ранее.  

Это второе упоминание РОС в документах «Роскосомса» на сайте госзакупок, уточняет РИА Новости. Предыдущее было в 2020 году в контракте на обеспечение запуска модуля «Наука» в мае-июле 2021-го. Конкретики о РОС в документах не содержится.

В январе совет РАН по космосу рекомендовал пересмотреть сроки полета МКС, эксплуатация которой пока планируется до 2024 года, из-за предстоящего увеличения трат на поддержание ее эксплуатации и приступить к разработке РОС. Перед этим руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев заявил, что ряд элементов сооружения серьезно повреждены и не подлежат замене. После 2025 года может произойти лавинообразный выход из строя многих элементов, спрогнозировал он. Соловьев призвал пересмотреть сроки участия России в проекте МКС и сосредоточиться на создании собственной станции.

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