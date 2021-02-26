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Каток и море: Москва заледенела и «утонула» на фоне мощной оттепели

Тамара Астапенкова
05:48 26.02.2021
Коммунальные службы  сообщают, что в городе круглосуточно дежурят 300 аварийных бригад со спецтехникой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Погода вновь испытывает Москву на прочность. Резкая оттепель обернулась для горожан настоящим потопом. На дорогах образовали огромные глубокие лужи, в которых даже тонут машины.

К примеру, у метро ВДНХ помощь потребовалась сразу нескольким автомобилям. Водители, попавшие в ловушку, просто не знали что делать, поскольку самостоятельно выбраться из лужи не получалось. Пришлось вызывать машину Мосводоканала для откачки воды.

Коммунальные службы  сообщают, что в городе круглосуточно дежурят 300 аварийных бригад со спецтехникой. Они быстро очищают решетки колодцев ливневой канализации. Однако она все равно не справляется с нагрузкой.

Еще одна проблема заключается в том, что на участках дорог и тротуаров, где снег тает медленнее, получился настоящий каток. Очень скользко. Люди падают.

Похожая ситуация и в других регионах центральной России. А на Урале, где несколько дней бушевала снежная буря, сейчас убирают сугробы и устраняют заторы. Гражданским службам помогают военнослужащие Центрального военного округа. Экипажи тяжелых бульдозеров на базе артиллерийских тягачей расчищают дороги  к полигонам и военным городкам, а также на трассах, связывающих села и деревни с райцентрами.

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