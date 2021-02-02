В Госдуме предложили разработать систему государственного репетиторства

В России предложили разработать систему государственного репетиторства. Она должна помочь школьникам в подготовке к экзаменам. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Парламентарий направил письмо на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, заметив, что для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ родители школьников, как правило, обращаются к репетиторам. Как отметил депутат, подготовка к ОГЭ может составить порядка 60 тысяч рублей, а к ЕГЭ - даже превысить 100 тысяч рублей, что может позволить себе далеко не каждая семья.

«Прошу Вас рассмотреть возможность создания единой электронной платформы для подготовки школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, в рамках которой подготовка к экзаменам будет осуществляться лучшими преподавателями школ, высших и средних профессиональных учебных заведений страны», - передает RT отрывок из текста письма.

Предполагается, что подготовка может реализовываться на основе выдачи бесплатного сертификата. Он предоставит право на занятия по подготовке к четырем предметам.