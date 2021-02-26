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Климатолог объяснил, почему зима оказалась такой холодной

Иван Линдеманн
05:46 26.02.2021
Для понимания необходимо сравнить показатели, полученные за все три месяца зимы, с аналогичными показателями за прошлые годы.
Климатолог объяснил, почему зима оказалась такой холодной
© Фото: pixabay
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Нынешняя зима была не самой холодной, однако множество жителей России посчитали ее таковой. По словам климатолога Алексея Кокорина, это связано с восприятием аномальных холодов и мощных снегопадов.

По мнению специалистов, зима текущего сезона находится в рамках нормы. Кокорин отметил, что для понимания этого необходимо сравнить показатели, полученные за все три месяца зимы, с аналогичными показателями за прошлые годы.

«Та зима, которая сейчас заканчивается, в те показатели укладывается. Другое дело, что за последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса. На фоне более теплых зим, которые были в последние годы, эта кажется нам особенно холодной, хотя ничего особенного не было», - отметил климатолог в беседе с радио Sputnik.

Вместе с тем эксперт заметил, что за последние годы зимы стали на 2,5 градуса теплее, причем чаще всего они бывают либо теплыми, либо холодными - но не «средними». По словам Кокорина, это произошло из-за действий человека. Усиление парникового эффекта из-за сжигания ископаемого топлива повысило среднюю температуру зим и привело к дисбалансу, уверен климатолог.

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