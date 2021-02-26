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Российские дипломаты вернулись из КНДР на дрезине: видео

Тамара Астапенкова
04:55 26.02.2021
Больше километра пришлось толкать несамоходную дрезину  по железной дороге, в том числе и по мосту через реку Туманная.   
© Видео: МИД РФ © Фото: МИД РФ
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Российский МИД опубликовал на официальной странице во «ВКонтакте» кадры возвращения сотрудников посольства РФ в КНДР на самодельной дрезине.

По информации ведомства, 25 февраля на Родину вернулись восемь россиян - сотрудников российского диппредставительства и члены их семей.

«Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем», - говорится в сообщении.

Вначале россияне ехали 32 часа на поезде, затем два часа добирались на автобусе до границы. Самым ответственным участком маршрута оказался пеший переход на российскую сторону.

«Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь», - говорится в сообщении.

Третьему секретарю российского посольства Владиславу Сорокину больше километра пришлось толкать несамоходную дрезину  по железной дороге, в том числе и по мосту через реку Туманная.   

«И, наконец, дома, российская погранстанция Хасан, где наших людей встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус», - говорится в сообщении.

После длительного и трудного путешествия автобус отвез сотрудников посольства в аэропорт города Владивостока.

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