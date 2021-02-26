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«Не знаешь, с какой стороны прилетит»: жительница ДНР поделилась подробностями обстрела ВСУ

Иван Линдеманн
04:17 26.02.2021
Повреждены дома мирных жителей, а в одно из зданий мина попала в тот момент, когда хозяйка собирала детей в школу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Власти самопровозглашенной Донецкой республики заявляют об обстреле украинскими силовиками поселка Еленовка. Сообщается, что огонь со стороны подразделений ВСУ ведется второй день. Повреждены дома мирных жителей, а в одно из зданий мина попала в тот момент, когда хозяйка собирала детей в школу.

«В 7:45 первый прилет был. Очень громко, посыпалась штукатурка, дети перепуганы. Страшно, конечно, не знаешь, когда оно, с какой стороны прилетит, в любое время. Вчера целый день стреляли, целый день», - сообщила женщина.

Власти ДНР заявляют, что огонь ведется под контролем беспилотников. Стреляют силовики прицельно по жилым домам - никаких военных объектов в поселке Еленовка нет.

Одну из найденных мин показали журналистам и рассказали, что на ней стоит маркировка НАТО. В ДНР говорят, что украинская армия обстреливает пригороды Донецка с целью помешать доставке гуманитарных грузов ООН и Красного Креста на территорию республики.

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