«Не знаешь, с какой стороны прилетит»: жительница ДНР поделилась подробностями обстрела ВСУ

Власти самопровозглашенной Донецкой республики заявляют об обстреле украинскими силовиками поселка Еленовка. Сообщается, что огонь со стороны подразделений ВСУ ведется второй день. Повреждены дома мирных жителей, а в одно из зданий мина попала в тот момент, когда хозяйка собирала детей в школу.

«В 7:45 первый прилет был. Очень громко, посыпалась штукатурка, дети перепуганы. Страшно, конечно, не знаешь, когда оно, с какой стороны прилетит, в любое время. Вчера целый день стреляли, целый день», - сообщила женщина.

Власти ДНР заявляют, что огонь ведется под контролем беспилотников. Стреляют силовики прицельно по жилым домам - никаких военных объектов в поселке Еленовка нет.

Одну из найденных мин показали журналистам и рассказали, что на ней стоит маркировка НАТО. В ДНР говорят, что украинская армия обстреливает пригороды Донецка с целью помешать доставке гуманитарных грузов ООН и Красного Креста на территорию республики.