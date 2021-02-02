Главный терапевт Минздрава РФ назвала побочные эффекты вакцины от коронавируса

Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина, возглавляющая Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, рассказала об основных побочных эффектах после вакцинации от COVID-19, которые могут возникать у привившихся в первые дни после укола.

В первую очередь специалист советует обращать внимание на симптомы, которые напоминают обычное простудное заболевание.

«Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», - сказала медик в интервью «Первому каналу».

По словам главного внештатного терапевта Минздрава РФ, у сделавших прививку граждан температура тела редко поднимается выше 39°C. В случаях, если температура превысила 38°C или если она ниже 38°C, однако «плохо переносится» пациентом, врач рекомендует принимать парацетамол. Однако Оксана Драпкина пояснила, что в таких случаях никуда «бежать за помощью» не нужно.