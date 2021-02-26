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Пентагон подтвердил удар США по Сирии

Иван Линдеманн
03:52 26.02.2021
В министерстве обороны рассказали, что удары были нанесены по инфраструктуре проиранских групп в САР. Перед этим США консультировались с партнерами по коалиции.
Пентагон подтвердил удар США по Сирии
© Фото: Ron Sachs, dpa, Globallookpress
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США нанесли удар по Сирии. Эту информацию подтвердили в Пентагоне. В военном ведомстве уточнили, что это было сделано по указу президента Джо Байдена.

Кроме того, в министерстве обороны рассказали, что удары были нанесены по инфраструктуре проиранских групп в САР. Перед этим США консультировались с партнерами по коалиции.

Ранее о том, что Вашингтон нанес удар по объекту в Сирии, который может принадлежать проиранскому ополчению, сообщил Reuters со ссылкой на официальный источник в администрации США. По данным агентства, это стало ответом на серию атак на объекты Штатов в Ираке. Как сообщал телеканал Al Arabiya, ракетному удару подверглась так называемая зеленая зона Багдада, где расположены учреждения и иностранные посольства, в том числе и США. 

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