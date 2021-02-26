СМИ: в Москве жестоко избили участника группы «Машина времени»
Александра Дитковского с серьезными травмами госпитализировали в одну из столичных больниц. Нападавших в настоящее время разыскивает полиция.
© Фото: artistditkovski, instasgrasm
В Москве избили участника группы «Квартал» и сессионного музыканта «Машины времени» Александра Дитковского. Сообщается, что неизвестные напали на него на парковке в центре города.
По данным Telegram-канала 112, сначала у музыканта хотели попросить денег, а после отказа избили его и скрылись с места происшествия.
Как сообщают СМИ, Дитковского с серьезными травмами госпитализировали в одну из столичных больниц. Нападавших в настоящее время разыскивает полиция.
С 2003 года Александр Дитковский является директором группы «Квартал». С 2004 года он сотрудничает с «Машиной времени» в качестве сессионного музыканта.