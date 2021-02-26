СМИ: США нанесли удар в Сирии

Соединенные Штаты Америки нанесли удар по объекту в Сирии, который может принадлежать проиранскому ополчению. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в администрации США.

По данным агентства, удар был нанесен с одобрения президента Джо Байдена и стал ответом на серию атак на объекты США в Ираке.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что ракетному удару подверглась так называемая зеленая зона Багдада, где расположены учреждения и иностранные посольства, в том числе и США.