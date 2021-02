В стране и мире Псаки не смогла выговорить название Минздрава США Иван Линдеманн Произнести Health and Human Services ей не удавалось дважды, в третий раз она попросила прощения и решила использовать аббревиатуру HHS. © Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов, едва выговорила название министерства здравоохранения США. Произнести Health and Human Services ей не удавалось дважды, в третий раз она попросила прощения и решила использовать аббревиатуру HHS. В момент, когда Псаки не смогла произнести название ведомства, она говорила о социальной дистанции и мерах, предпринятых в приютах для беженцев в США. Отметим, что из-за своих оговорок пресс-секретарь Белого дома неоднократно была объектом критики и пародий. Ранее Псаки на вопрос о летней Олимпиаде в Токио рассказала о зимних Играх в Пекине и заявила о несуществующем американском самолете. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика