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Дерматолог назвал скрытую опасность шампуней для волос

Тамара Астапенкова
23:50 26.02.2021
По словам Юлии Галлямовой, шампуни не воздействуют на сами волосяные фолликулы и зону их роста.
Дерматолог назвал скрытую опасность шампуней для волос
© Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho, imagebroker, Globallookpress
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Могут ли некачественные шампуни испортить волосы и привести к их выпадению, и чем опасны  такие средства рассказала телеканалу «Звезда» дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

По ее словам, волосы от некачественного шампуня выпадать не могут, поскольку косметические средства действуют поверхностно.

«Даже теоретически волосы выпадать не могут, какого качества шампунь бы не был. Он действует поверхностно. Шампунь может вызвать дерматит, аллергию, раздражение кожи. Плохой шампунь способен усилить перхоть», - рассказала трихолог.

Дерматолог уточнила, что шампуни не воздействуют на сами волосяные фолликулы и зону их роста.

«Шампунь не способен проникнуть глубоко в кожу, потому что у нас имеется эпидермальный барьер, который предотвращает попадание всех вредных веществ и защищает волосяной фолликул от негативного воздействия», - пояснила врач.

По ее словам, если бы у человека не было защитного эпидермального барьера, то все давно облысели бы. Она добавила, что выпадение волос может вызвать шампунь, в котором содержатся очень активные токсичные вещества. По мнению дерматолога,в продаже таких средств быть не может, поскольку все они проходят сертификацию.

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