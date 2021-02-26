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Названы худшие способы укрепления иммунитета

Иван Линдеманн
23:38 26.02.2021
Не смогут улучшить защитные функции организма гомеопатия, элеутерококк и эхинацея.
Названы худшие способы укрепления иммунитета
© Фото: om Schneider, imageBROKER, Globallookpress
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К худшим способам укрепления иммунитета относится прием БАДов, иммуномодуляторов и народных средств - лука и чеснока. Об этом сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

Как написал специалист на своей странице в Instagram, не смогут улучшить защитные функции организма также гомеопатия, элеутерококк и эхинацея. Нет смысла использовать и амулеты от вирусов.

Повысить иммунитет, заявил врач, можно умеренными физическими нагрузками и полноценным сном. Кроме того, стоит отказаться от курения и употребления алкоголя, начать правильно питаться и окружать себя положительными эмоциями. Одним из самых эффективных методов Комаровский назвал вакцинацию.

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