Названы худшие способы укрепления иммунитета

К худшим способам укрепления иммунитета относится прием БАДов, иммуномодуляторов и народных средств - лука и чеснока. Об этом сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

Как написал специалист на своей странице в Instagram, не смогут улучшить защитные функции организма также гомеопатия, элеутерококк и эхинацея. Нет смысла использовать и амулеты от вирусов.

Повысить иммунитет, заявил врач, можно умеренными физическими нагрузками и полноценным сном. Кроме того, стоит отказаться от курения и употребления алкоголя, начать правильно питаться и окружать себя положительными эмоциями. Одним из самых эффективных методов Комаровский назвал вакцинацию.