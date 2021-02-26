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От халатности до трагедии: почему полицейские не отреагировали на сообщения об истязании девушки в Кемерово

Карина Харитонова
23:30 26.02.2021
Суд рассматривает громкое уголовное дело об убийстве, произошедшем год назад. В тот злополучный вечер очевидцы несколько раз сообщили в службу 112 о доносящихся из квартиры женских криках о помощи, однако стражи порядка на место так и не явились.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Судмедэксперты пришли к выводу, что перед смертью Вере Пехтелевой нанесли больше полусотни ударов - кулаками и ножом. Обвиняемый по этому делу в итоге задушил свою жертву. Сейчас он, спустя год, готовится выслушать приговор.

«Это зверское убийство, пытки, издевательства, глумление над моим ребенком, которое продолжалось много часов, когда ребенок кричал, когда ребенок просил о помощи, когда кричали соседи», - рассказывает мать погибшей Оксана Пехтелева.

Жуткий инцидент произошел в одном из кемеровских общежитий. Двадцатитрехлетняя Вера кричала от боли, когда ее истязал ее сожитель. Соседи слышали крики, но долго не могли взломать железную дверь комнаты, а полиция на многочисленные вызовы ехать почему-то не спешила.

Когда очевидцы все-таки попали внутрь, девушка была мертва, а убийца находился в ванной и пил водку. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, когда о случившемся сообщили в диспетчерскую службы 112, там сразу началась паника. Оператор схватился за голову, после чего принялся объяснять, почему после многочисленных вызовов на место ЧП так и не прибыл наряд полиции.

Одновременно с этим в дежурной части Ленинского отдела, отвечающего за территорию, где произошла трагедия, по кабинету забегал дежуривший в ту ночь майор. Он тут же отправил на вызов сразу несколько экипажей и отчитался об этом руководству.

Как раз сегодня этого майора, как и его коллегу, капитана полиции, должны были судить по статье «Халатность». Но по ходатайству гособвинения суд вернул дело для переквалификации на более тяжкий состав.

Этого же родные Веры Пехтелевой добиваются для самого обвиняемого. Говорят, что он истязал Веру три с половиной часа и это - не просто убийство, а убийство с особой жестокостью.

Трагедии, которая потрясла не только Кемерово, но и всю страну, можно было бы избежать. Так считает депутат Госдумы Оксана Пушкина. По ее мнению, данный инцидент не произошел бы, если бы в стране был принят закон о профилактике семейно-бытового насилия.

«Законопроект о домашнем насилии содержит, собственно говоря, само понятие, что есть семейно бытовое насилие. Кто входит под его юрисдикцию, кто попадает под его юрисдикцию, и еще раз повторю, прописаны механизмы профилактики семейно-бытового насилия - это два охранных ордера. Внесудебное и судебное. И понятие преследования вписано в законопроект, чего не было до того», - объяснила заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Преследование, по словам экспертов, как форма домашнего насилия встречается чаще всего. Двадцатидвухлетнюю Регину бывший муж преследовал несколько лет. Она  обращалась в полицию, но это не помогло. В итоге он убил девушку прямо на работе. И таких историй на памяти у правозащитницы Алены Поповой множество.

Попова - соавтор законопроекта о домашнем насилии. Она утверждает, что он позволит полиции предотвратить преступления в отношении «близких людей», и речь здесь не только о супругах.

«В случае принятия нового законопроекта, особо темпераментным "близким" придется держаться от своих жертв подальше - в прямом смысле слова. Не приближаться ближе, чем на 50 метров - такие предписания сможет выписывать полиция», - рассказала она.

Также, согласно нормам этого документа, полицейские смогут обязать обидчика покинуть жилье, даже если оно является его собственностью. А пока, по данным Росстата, в нашей стране от домашнего насилия страдают 16, 5 миллионов женщин.

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