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Власти Москвы раскрыли подробности о назальной вакцине «Спутник V»

Иван Линдеманн
23:21 26.02.2021
По словам Анастасии Раковой, этот препарат будет формировать местный иммунитет и использоваться среди тех категорий граждан, которым не рекомендуется вводить инъекции.
Власти Москвы раскрыли подробности о назальной вакцине «Спутник V»
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Назальная форма российской вакцины «Спутник V», как и обычный препарат, будет двухкомпонентной. Вводить ее смогут только врачи. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В коробочку будет одновременно положен специальная насадка-спрей. Пользоваться ей простому гражданину будет нельзя, несмотря на кажущуюся простоту введения, в любом случае вводить должен медицинский работник, и также два раза», - заявила она в эфире Первого канала.

Ракова уточнила, что назальная вакцина менее эффективна, но более безопасна. По словам заммэра, этот препарат будет формировать местный иммунитет и использоваться среди тех категорий граждан, которым не рекомендуется вводить инъекции.

О том, что специалистами НИЦ имени Гамалеи разработана назальная форма вакцины, на прошлой неделе сообщил Сергей Собянин. Мэр Москвы заявил, что препарат формирует иммунитет в зоне носоглотки. Он не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты.

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