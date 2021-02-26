Власти Москвы раскрыли подробности о назальной вакцине «Спутник V»

Назальная форма российской вакцины «Спутник V», как и обычный препарат, будет двухкомпонентной. Вводить ее смогут только врачи. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В коробочку будет одновременно положен специальная насадка-спрей. Пользоваться ей простому гражданину будет нельзя, несмотря на кажущуюся простоту введения, в любом случае вводить должен медицинский работник, и также два раза», - заявила она в эфире Первого канала.

Ракова уточнила, что назальная вакцина менее эффективна, но более безопасна. По словам заммэра, этот препарат будет формировать местный иммунитет и использоваться среди тех категорий граждан, которым не рекомендуется вводить инъекции.

О том, что специалистами НИЦ имени Гамалеи разработана назальная форма вакцины, на прошлой неделе сообщил Сергей Собянин. Мэр Москвы заявил, что препарат формирует иммунитет в зоне носоглотки. Он не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты.