Первая российская лунная станция прибудет на Восточный в августе

Первая в истории современной России межпланетная станция «Лану-25» будет доставлена на космодром Восточный в августе текущего года. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«“Луна-25” в “чистой комнате” сборочного цеха НПО Лавочкина. Разработчики планируют отправить этот посадочный аппарат на космодром Восточный в августе», - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Напомним, что последняя межпланетная станция «Луна-24» была отправлена на спутник Земли в 1976 году. После 45-летней паузы на Луну впервые будет запущен российский космический аппарат. Запуск «Луны-25» намечен на 1 октября 2021 года.