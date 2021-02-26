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Первая российская лунная станция прибудет на Восточный в августе

Тамара Астапенкова
23:13 26.02.2021
Запуск аппарата «Луна-25» намечен на 1 октября 2021 года.
Первая российская лунная станция прибудет на Восточный в августе
© Фото: Пресс-служба Роскосмоса, РИА Новости
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Первая в истории современной России межпланетная станция «Лану-25» будет доставлена на космодром Восточный в августе текущего года. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«“Луна-25” в “чистой комнате” сборочного цеха НПО Лавочкина. Разработчики планируют отправить этот посадочный аппарат на космодром Восточный в августе», - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Напомним, что последняя межпланетная станция «Луна-24» была отправлена на спутник Земли в 1976 году. После 45-летней паузы на Луну впервые будет запущен российский космический аппарат. Запуск «Луны-25» намечен на 1 октября 2021 года.

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