Экипаж МКС заблокировал отсек с трещиной

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) закрыли люк в промежуточную камеру (ПрК) модуля «Звезда», где находится трещина, через которую может происходить утечка воздуха. Об этом космонавт Сергей Рыжиков доложил специалистам Центра управления полетами. Теперь космонавтам предстоит каждые четыре часа измерять давление в отсеке с помощью мановакуумметра.

«Люк в ПрК закрыли», - доложил Рыжиков на Землю во время переговоров, которые транслирует официальный сайт NASA.

Сейчас давление в отсеке составляет 730 миллиметров ртутного столба, добавил член экипажа МКС. Ранее экипаж орбитальной станции временно изолировал несколько возможных мест утечки воздуха, после чего их поочередно открывали и подробно исследовали с помощью высокоточного оборудования и вновь герметизировали.