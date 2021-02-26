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СБУ закрыла новый оппозиционный телеканал спустя час после начала вещания

Ян Брацкий
22:36 26.02.2021
Ранее журналисты попавших под санкции Киева телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik сообщили о создании нового СМИ.
СБУ закрыла новый оппозиционный телеканал спустя час после начала вещания
© Фото: pnk_tv / Telegram
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Объединенный оппозиционный телеканал «Первый Независимый», который начал вещание сегодня на Украине, закрыли спустя час по требованию СБУ.

«Телеканал "Перший Незалежний" отключили от вещания на спутнике и сейчас отключают в кабельных сетях. Мы уже пропали из "Ланет"», - говорится в заявлении канала в социальных сетях.

Журналисты также сообщили, что спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять телеканалу никаких услуг, вопреки действующим соглашениям и договорам.

«Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнеров», - говорится в тексте заявления.

Сотрудники «Первого Независимого» призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить расправу над неугодными СМИ и перестать принимать политически мотивированные решения в отношении телеканала.

«Первый независимый» был создан на базе закрытых Зеленским телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik. О введении в их отношении санкций и ограничении вещания на территории Украины стало известно в начале февраля. Ограничительные меры были введены сроком на пять лет. Среди них приостановка действия лицензии, блокировка активов и ограничение торговых операций.

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