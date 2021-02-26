В стране и мире СБУ закрыла новый оппозиционный телеканал спустя час после начала вещания Ян Брацкий Ранее журналисты попавших под санкции Киева телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik сообщили о создании нового СМИ. © Фото: pnk_tv / Telegram Читайте нас на: Объединенный оппозиционный телеканал «Первый Независимый», который начал вещание сегодня на Украине, закрыли спустя час по требованию СБУ. «Телеканал "Перший Незалежний" отключили от вещания на спутнике и сейчас отключают в кабельных сетях. Мы уже пропали из "Ланет"», - говорится в заявлении канала в социальных сетях. Журналисты также сообщили, что спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять телеканалу никаких услуг, вопреки действующим соглашениям и договорам. «Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнеров», - говорится в тексте заявления. Сотрудники «Первого Независимого» призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить расправу над неугодными СМИ и перестать принимать политически мотивированные решения в отношении телеканала. «Первый независимый» был создан на базе закрытых Зеленским телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik. О введении в их отношении санкций и ограничении вещания на территории Украины стало известно в начале февраля. Ограничительные меры были введены сроком на пять лет. Среди них приостановка действия лицензии, блокировка активов и ограничение торговых операций. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика