СБУ закрыла новый оппозиционный телеканал спустя час после начала вещания
Объединенный оппозиционный телеканал «Первый Независимый», который начал вещание сегодня на Украине, закрыли спустя час по требованию СБУ.
«Телеканал "Перший Незалежний" отключили от вещания на спутнике и сейчас отключают в кабельных сетях. Мы уже пропали из "Ланет"», - говорится в заявлении канала в социальных сетях.
Журналисты также сообщили, что спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять телеканалу никаких услуг, вопреки действующим соглашениям и договорам.
«Таким образом, власть оказывает давление на всех наших партнеров», - говорится в тексте заявления.
Сотрудники «Первого Независимого» призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить расправу над неугодными СМИ и перестать принимать политически мотивированные решения в отношении телеканала.
«Первый независимый» был создан на базе закрытых Зеленским телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik. О введении в их отношении санкций и ограничении вещания на территории Украины стало известно в начале февраля. Ограничительные меры были введены сроком на пять лет. Среди них приостановка действия лицензии, блокировка активов и ограничение торговых операций.